Apartmanından gelen kötü koku üzerine güvenlik kamera görüntülerini izleyen bir vatandaş, gördüklerine inanamadı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Gökalp Mahallesi'ndeki bir apartmanda mideleri bulandıran bir olay yaşandı.

Dairelerden birine yemek siparişi teslim eden kurye, giriş kata indiği esnada merdiven boşluğuna idrarını yaptı.

PİS KOKU APARTMANDAKİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Sorumsuz kurye ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılırken, apartman sakinleri kötü kokular gelmesi üzerine durumu fark etti. Büyük şok yaşayan apartman sakinleri hemen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Zeytinburnu'nda kurye apartmana idrarını yaptı VİDEO



OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kamera görüntülerinde ise kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görüldü.