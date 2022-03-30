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    Zeytinburnu'nda kurye apartmana idrarını yaptı

    Apartmanından gelen kötü koku üzerine güvenlik kamera görüntülerini izleyen bir vatandaş, gördüklerine inanamadı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 09:58
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    Zeytinburnu'nda kurye apartmana idrarını yaptı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Gökalp Mahallesi'ndeki bir apartmanda mideleri bulandıran bir olay yaşandı.

    Dairelerden birine yemek siparişi teslim eden kurye, giriş kata indiği esnada merdiven boşluğuna idrarını yaptı.

    PİS KOKU APARTMANDAKİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

    Sorumsuz kurye ardından hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılırken, apartman sakinleri kötü kokular gelmesi üzerine durumu fark etti. Büyük şok yaşayan apartman sakinleri hemen güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

    Zeytinburnu'nda kurye apartmana idrarını yaptı VİDEO

    OLAY ANI ORTAYA ÇIKTI

    Güvenlik kamera görüntülerinde ise kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görüldü.

    Zeytinburnu nda kurye apartmana idrarını yaptı #1

    Zeytinburnu nda kurye apartmana idrarını yaptı #2

    Zeytinburnu nda kurye apartmana idrarını yaptı #3


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