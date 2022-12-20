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- Zeytinburnu'nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu
Zeytinburnu'nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu
- 20.12.2022 - 15:17
- Güncelleme : 20.12.2022 - 15:55
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde motosikletli kurye gündem olmuştu.
Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya 150 bin euro taşıyan motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlemin iptal olmasının ardından dönüş yoluna geçti.
Seyir halinde ilerlediği sırada cebine bıraktığı paraları düşüren kurye, telaş yaptı.
Paralar saçıldı
Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar saçılmaya başladı.
Trafiği durdurarak büyük bir telaşla dövizleri toplamaya çalışan Coşkun'a, çevredeki sürücüler de yardım etti.
85 bin euro kayıplara karıştı
Kurye, paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti.
Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euronun kayıp olduğu belirtildi.
Zeytinburnu’nda kuryenin düşürdüğü 150 bin euro yola saçıldı VİDEO
20 bin euro bulundu
Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten genç adam, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.
Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin euroyu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun'a iade etti.
Kayıp döviz için çalışmalar sürüyor
Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek paraları teslim aldı.
DHA'nın aktarımına göre; Coşkun'un düşürdüğü paradan 65 bin euronun bulunması için çalışmalar devam ediyor.