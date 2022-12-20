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    Zeytinburnu'nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu

    Döviz taşıyan moto kuryenin montundan saçılan dövizden 85 bin euro kayıplara karıştı. İnceleme başlatan polis ekipleri, paranın bir kısmını bularak kuryeye teslim etti. Çalışmalar sürüyor.
    • 20.12.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 15:55
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    Zeytinburnu'nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde motosikletli kurye gündem olmuştu.

    Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya 150 bin euro taşıyan motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlemin iptal olmasının ardından dönüş yoluna geçti.

    Seyir halinde ilerlediği sırada cebine bıraktığı paraları düşüren kurye, telaş yaptı.

    Paralar saçıldı

    Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar saçılmaya başladı.

    Trafiği durdurarak büyük bir telaşla dövizleri toplamaya çalışan Coşkun'a, çevredeki sürücüler de yardım etti.

    Zeytinburnu nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu #1

    85 bin euro kayıplara karıştı

    Kurye, paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti.

    Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euronun kayıp olduğu belirtildi.

    Zeytinburnu’nda kuryenin düşürdüğü 150 bin euro yola saçıldı VİDEO


    Zeytinburnu nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu #2

    20 bin euro bulundu

    Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten genç adam, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.

    Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin euroyu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun'a iade etti.

    Kayıp döviz için çalışmalar sürüyor

    Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek paraları teslim aldı.

    DHA'nın aktarımına göre; Coşkun'un düşürdüğü paradan 65 bin euronun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

    Zeytinburnu nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu #3

    Zeytinburnu nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu #4

    Zeytinburnu nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu #5


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