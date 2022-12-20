Zeytinburnu'nda kuryenin yola düşürdüğü paranın bir kısmı bulundu

Döviz taşıyan moto kuryenin montundan saçılan dövizden 85 bin euro kayıplara karıştı. İnceleme başlatan polis ekipleri, paranın bir kısmını bularak kuryeye teslim etti. Çalışmalar sürüyor.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde motosikletli kurye gündem olmuştu.

Beylikdüzü'nden Kapalıçarşı'ya 150 bin euro taşıyan motosikletli kurye Ünal Coşkun, işlemin iptal olmasının ardından dönüş yoluna geçti.

Seyir halinde ilerlediği sırada cebine bıraktığı paraları düşüren kurye, telaş yaptı.

Paralar saçıldı

Araçlar lastikle bağlanmış dövizlerin üzerinden geçince paralar saçılmaya başladı.

Trafiği durdurarak büyük bir telaşla dövizleri toplamaya çalışan Coşkun'a, çevredeki sürücüler de yardım etti.

85 bin euro kayıplara karıştı

Kurye, paranın çalınmaması için o anları cep telefonuyla kaydetti.

Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira eden 85 bin euronun kayıp olduğu belirtildi.

Zeytinburnu’nda kuryenin düşürdüğü 150 bin euro yola saçıldı VİDEO











20 bin euro bulundu

Coşkun, kayıp paranın bulunması için polise gidip ihbarda bulundu. 8 bin lira maaşla çalıştığını belirten genç adam, kaybolan parayı bulanların geri getirmesini istedi.

Polis çalışmalarını sürdürürken, 2 kişi yoldan topladığı toplam 20 bin euroyu aracılar vasıtasıyla kurye Ünal Coşkun'a iade etti.

Kayıp döviz için çalışmalar sürüyor

Coşkun, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek paraları teslim aldı.

DHA'nın aktarımına göre; Coşkun'un düşürdüğü paradan 65 bin euronun bulunması için çalışmalar devam ediyor.









