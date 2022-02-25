Zeytinburnu'nda milyonluk gasp

Beyaz eşya mağazasına giren yabancı uyruklu şüpheliler, silah doğrultarak çalışanların ellerini bağladı. Şüpheliler kasadaki toplamda 11 milyon lirayı gasbederken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan bir beyaz eşya mağazasının sahibi megakentte yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı oldu, başına gelmeyen kalmadı.

Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında mağazaya gelen yabancı uyruklu şüpheliler, Afganistan’da yaşayan bir kişinin selamını getirdiklerini söyledi.

Şüpheliler, daha sonra mağaza sahibini kandırarak kasanın bulunduğu üst kata çıktı.

YAKLAŞIK 11 MİLYON ÇALDILAR

Yanlarında bulunan silahları çıkaran şüpheliler iş yeri çalışanlarına zorla kasayı açtırdı.

Çalışanların ellerini bağlayarak, kasa içerisinde bulunan 765 bin dolar, 4 bin euro ve 300 bin TL parayı çantaya dolduran soyguncular, mağazadan çaldıkları paralarla hızla olay yerinden uzaklaştı.

24 SAAT İÇERİSİNDE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elleri bağlı sürünen mağaza çalışanı telefona ulaşarak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını izleyerek mağaza çalışanların ifadesine başvuran ekipler, 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

“ELLERİNİ AYAKLARINI BANTLA BAĞLAMIŞLAR”

Yaşananları anlatan cadde esnafı Mehmet Ali Sağlam, “Sabah 9’da olmuş. İçeriye girdikten sonra ‘5 bin dolar yatıracağım’ demiş. Ondan sonra patron kim diye sorup silah çekmişler. Kepengi indirip gelen 4 kişi, içerideki 4 kişinin ellerini ayaklarını bantla bağlamışlar. Duyduğuma göre silahın dipçiği ile vurarak darbetmişler. Zorla kasayı açtırmışlar.” dedi.

“ORASI NORMALDE İŞ YAPMAZ”

Sağlam, “Kimisi 500 bin dolar, kimisi 750 bin dolar, kimisi de 360 bin dolar ile 250 bin euro diyor. Önden kiralık kırmızı hafif ticari araç ile kaçmışlar. Olay sabah 9’da olmuş bizde 10’da açtık. Geldiğimizde burada polisler vardı. Orası normalde iş yapmaz, beyaz eşya falan satıyor diye biliyorduk. Para transferi işi mi ne yapıyorlarmış, biz bilmiyorduk.” dedi.