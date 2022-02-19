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    Zeytinburnu’nda motosiklet hırsızlığı kamerada

    Gece saatlerinde Zeytinburnu sokaklarında gezinen hırsız, bir iş yerine ait 30 bin liralık motosikleti çalıp kaçtı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 10:05
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    Zeytinburnu’nda motosiklet hırsızlığı kamerada

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlıTelsiz Mahallesi’nde dolaşan bir hırsız, park halinde duran bir motosikleti gözüne kestirdi.

    30 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ ÇALDI

    Birkaç saniye bekleyen hırsız, bir süre sonra yaklaşık 30 bin lira değerinde olan motosikleti çalıştırmadan iterek olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Zeytinburnu’nda 30 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı

    Zeytinburnu’nda motosiklet hırsızlığı kamerada #1


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