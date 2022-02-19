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- Zeytinburnu’nda motosiklet hırsızlığı kamerada
Zeytinburnu’nda motosiklet hırsızlığı kamerada
Gece saatlerinde Zeytinburnu sokaklarında gezinen hırsız, bir iş yerine ait 30 bin liralık motosikleti çalıp kaçtı.
- İHA
- 19.02.2022 - 10:05
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlıTelsiz Mahallesi’nde dolaşan bir hırsız, park halinde duran bir motosikleti gözüne kestirdi.
30 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ ÇALDI
Birkaç saniye bekleyen hırsız, bir süre sonra yaklaşık 30 bin lira değerinde olan motosikleti çalıştırmadan iterek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Zeytinburnu’nda 30 bin TL’lik motosiklet hırsızlığı