Zeytinburnu'nda otomobil alev alev yandı

İstanbul Zeytinburnu'nda akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil, bir anda alev alarak yanarken, sürücü son anda kurtuldu.

Kazlıçeşme Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında Seyfullah V.'nin kullandığı 34 EVK 28 plakalı otomobil, 10. Yıl Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan çıktığı sırada henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü hemen aracı durdurup kendini dışarı attı.

Güvenlik önlemi alındı, yanan araç söndürüldü

DHA'nın haberine göre; akaryakıt istasyonu görevlileri bir yandan yangın tüpleri ile yardıma koşarken diğer yandan da güvenlik gerekçesiyle yakıt alımını satışa kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de yolda önlem alarak araç trafiğini durdurdu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan otomobil kısa sürede söndürüldü.

Yangın maddi hasarla atlatıldı

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri araçların geçişine tekrar izin verdi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.