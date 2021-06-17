Zeytinburnu’nda otomobil, bisikletli bir vatandaşa çarptı

Hızla ilerlerken şerit değiştirmek isteyen otomobil sürücüsü, aynı şeritte ilerlemekte olan bisikletliyi fark edemeyince kaza meydana geldi. Bisiklet sürücüsü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi sahil yolunda Bakırköy istikametine seyir halinde olan Ali Temurçin, hızla ilerlerken şerit değiştirmek istedi.

Aynı şeritte ilerleyen bisiklet sürücüsü Cem Cabbar’ı fark edemeyince, hızla Cabbar’a çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile aracın ön camı tuzla buz oldu.

Bisikleti sürücüsü ise yaklaşık 5 metre havalandıktan sonra yere düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O sırada bölgede bulunan doktor çiftin yaptığı ilk müdahalenin ardından, bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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“SİNYALİ VERDİM ÖYLE GEÇTİM”

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ali Temurçin ise, “Sinyali verdim böyle geçtim. O da soldaydı. Birden geçiş yaparken önüme kırdı. Camın üstüne geldi. Yaklaşık bir beş metre kadar yükseldi. Çok şükür bir şey yok Allah'a şükür.” ifadelerini kullandı.