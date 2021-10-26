Kennedy Caddesi’nde hiçbir kurala uymadan karşıya geçmek isteyen Asya Aydos'a, seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Aydos, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Kennedy Caddesi'nde, 19 Ekim günü saat 19.00 sıralarında karşıya geçmek için orta refüje kadar gelen 22 yaşındaki Asya Aydos, bir anda yola çıktı.

O sırada seyir halinde olan bir otomobil, hızını alamayarak Aydos’a çarptı.

Aydos, çarpmanın etkisiyle 50 metre havaya savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar, Aydos’un yardımına koştu.

Aydos’a ilk müdahaleyi o anda çevrede bulunan bir vatandaş yaptı.

KAMERAYA YANSIDI

Kaza anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, genç kadının orta refüje kadar geldiği ve araçların geçmesini beklediği görüldü.

Kadının yola çıkmasıyla seyir halindeki bir otomobil kadına çarptığı, çarpmanın etkisiyle kadının havaya uçarak yere düştüğü ve olayı gören çevredeki esnafın yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Zeytinburnu’nda otomobil, karşıya geçen kadını havaya savurdu VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydos, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma gerçekleştirdi.

“DİŞLERİ ÇIKMIŞTI, DİZLERİ DÖNMÜŞTÜ”

Yaşanan kazayı anlatan görgü şahidi Sinan Oruç, “Hanımefendi karşıdan karşıya geçiyordu. İlk üç şeridi geçti. Tam ortaya geldiğinde hafif sağına baktı. Bir araç geçti. Yanlış bilmiyorsam Doblo markaydı. O araç geçtikten sonra yola atladı. Yola atladığında da BMW markalı bir araç hanımefendiye çarptı. Tahmini 40-50 metre havaya uçtu. Yere düştükten sonra zaten nabzı yoktu. Dişleri çıkmıştı. Dizleri dönmüştü.” dedi.

Ambulans ve polisin 2 dakika içinde geldiğini söyleyen Oruç, “Çok hızlı şekilde geldiler ama nabız yoktu. Bizim buradaki bir misafir kalp masajı yapmaya çalıştı ama nabız yoktu. Dişleri çıkmıştı. İç kanamadan hasta vefat etmişti. Bilinçli bir vatandaştı. İlk yardım biliyordu.” diye konuştu.

“KARŞIYA DİKKATSİZ BİR ŞEKİLDE GEÇMESİYLE MEYDANA GELDİ”

Çarpan aracın çok hızlı olmadığını dile getiren Oruç, “Karşıdan gelen araç da çok hızlı değildi. Çünkü biz olaya direkt şahit olduk. Karşıya dikkatsiz bir şekilde geçmesiyle meydana geldi. Çarpan araç kaçamadı, olay yerinde şok geçirdi. Korktu. Ailesi geldi. Sakinleştirmeye çalıştılar.” ifadelerini kullandı.