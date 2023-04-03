Zeytinburnu'nda park halindeki otomobil çalındı 4 hırsız, park halindeki otomobili düz kontak yaparak çaldı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, iki gün önce de aynı sokaktan otomobil çalındığı öğrenildi.

DHA

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Çırpıcı Mahallesi Çırpıcı Yolu Sokak'ta önceki gün akşam saatlerinde otomobilini park ederek evine çıkan Rafet Teke, sabah uyandığında aracının çalındığını fark etti.

Sürücü, polise giderek şikayette bulunurken; dün saat 03.30 sıralarında yaşanan hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düz kontakla çalıştırıp çaldılar

Görüntülerde, sokağa gelen 4 kişiden birinin Teke'ye ait 34 YA 3846 plakalı otomobile bindiği görüldü.

Düz kontak yöntemiyle aracı çalıştıran şüphelinin, gözcülük yapan 3 şüpheliyi daha otomobile alarak kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.

İki gün önce de bir otomobil gitti

Öte yandan polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada aynı sokakta iki gün önce de bir otomobilin çalındığı öğrenildi.

"Bilerek yeri göstererek geldiler"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan sürücü Rafet Teke, “İki gün önce burada bir araç çalındı. Bugünde benim 1998 model aracım vardı, 4 kişi tarafından düz kontak ile çalınıp götürüldü. Bilerek yeri göstererek geldiler, aracımı çaldılar.” dedi.