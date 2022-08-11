Pazar esnafının kamyonetlerini kendisine hedef seçen bir şahıs, gece saatlerinde girdiği kamyonetteki malzemeleri çalıp kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları, kameralar tarafından kaydedildi.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Beştelsiz Mahallesi’nde, saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre pazarcıların kamyonetlerini gözüne kestiren şahıs gece saatlerinde sokağa gelip etrafı kolaçan etti.

Kimsenin olmadığından emin olduktan sonra tırmanarak kamyonetin kasasına giren şahıs, kamyon kasasının ön tarafında bulunan ve maddi değer taşıyan eşyaları çalıp olay yerinden kaçtı.

İHA’nın haberine göre, sabah pazara gitmek için kamyonete binen esnaf Ömer Yılmazcan, terazi ve seyyar kablolarının çalındığını fark edince, güvenlik kamerasını inceledi.

İkinci kez kamyoneti soyulan Yılmazcan, şüphelinin kamyonetin içerisinde 15 dakika boyunca hırsızlık yaptıktan sonra olay yerini terk ettiğini gördü. Diğer pazarcıların kamyonetlerinin de aynı şekilde soyulduğunu ifade eden Yılmazcan, şüphelinin yakalanmasını istediğini söyledi.

“Bu arkadaş Zeytinburnu’na dadanmış”

Yaşanan hırsızlığı anlatan pazarcı esnafı Ömer Yılmazcan, şu ifadeleri kullandı:

“İki hafta önce kapımın önünde saat 03.15 sıralarında arabama giriyor. Girdikten sonra sabah pazara gitmek için bakıyoruz. Bozuk paralarımız, terazilerimiz, seyyar kablolarımız sabah bunların dağıldığını fark ettik. Bozuk paralarımızı çalmış. Salı sabahı tekrar tekrar girmiş. Bu arkadaş Zeytinburnu’na dadanmış. Diğer pazarcı arkadaşlardan da teyit ettik. Onların araçlarına da aynı gün girmiş.

Zeytinburnu'nda pazar esnafının kamyonetlerine hırsız dadandı VİDEO







“1 saat uykuya gidiyoruz, tekrar geliyor”

Zarar veriyor. Güvenlik kamera kayıtlarımız da var. Şu an 5 bin lira zararım var. Bir terazi 5 bin TL. 10 tane terazi var. 50 bin TL yapıyor. Korkuyoruz. Her girdiğinde de boş gitmiyor. Arkadaşlarımızın kaplarını çalmış. Bir tanesi 100 lira. 20 tane çalıyor. 2 bin lira. Bu ara çoğaldı. Tek bir kişi yapıyor. Beni takip etse sadece benim arabama girer. 3-4 arkadaşın aracına girmiş. Bir önlem alınması lazım. Kapıda bekliyoruz. 1 saat uykuya gidiyoruz. Tekrar geliyor.”