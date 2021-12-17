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    Zeytinburnu’nda pilotaj öğrencisini öldüren şoför tazminat ödeyecek

    3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında pilotaj öğrencisinin hayatını kaybetmesine neden olan şoförün, öğrencinin ailesine 420 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 10:56
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    Zeytinburnu’nda pilotaj öğrencisini öldüren şoför tazminat ödeyecek

    27 Nisan 2018'de Mustafa E., yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek (21) ve Ali Y. ile birlikte İstanbul Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

    Zeytinburnu yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali veren Mustafa E., aracını durdurdu.

    Mustafa E. ile Ahmet Selimhan Şimşek araçtan indi.

    HASTANEDE ÖLDÜ

    Bu esnada Sedat Yiğiter'in kullandığı araç, özel bir üniversitenin pilotaj bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı.

    Ağır yaralanan Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Zeytinburnu’nda pilotaj öğrencisini öldüren şoför tazminat ödeyecek #1

    420 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

    Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme heyeti davanın kısmen kabulüne karar verdi.

    Heyet, Sedat Yiğiter'in davacı olan aileye 260 bin lira maddi, 160 bin lira ise manevi olmak üzere toplamda 420 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

    ‘AŞIRI SÜRATLİYDİ VE MAKAS ATIYORDU’

    Öte yandan kaza ile ilgili Bakırköy 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde savcı mütalaasını açıkladı.

    Duruşma savcısı Sedat Yiğiter'in aracını makas atarak ve aşırı süratli bir şekilde kullandığını belirterek “Eylem bilinçli taksirli işlenmiştir” dedi.

    Zeytinburnu’nda pilotaj öğrencisini öldüren şoför tazminat ödeyecek #2

    9 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    Savcı, Yiğiter'in “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

    Sanık Sedat Yiğiter, ilerleyen günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak.

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