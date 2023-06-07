Zeytinburnu'nda silah sesleri yükseldi! Bacağından vuruldu İki arkadaşı ile buluşan M.H., 2 kurşunla bacağından yaralandı. Topallayarak yardım arayan M.H., hastaneye kaldırıldı.

DHA

Zeytinburnu'nun Çırpıcı Mahallesi'nde M.H, iki arkadaşı ile birlikte buluştu.

Aralarında daha önceden yaşanmış bir olay yüzünden tartışma başladı.

Bacağından vuruldu

Daha sonra büyüyerek kavgaya dönüşen olayda M.H., arkadaşının tabancasından çıkan 2 kurşunla bacağından yaralandı. M.H., topallayarak uzaklaşırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.H., topallayarak uzaklaştıktan sonra bir başka sokakta yardım gelmesini bekledi.

Tedavi altına alındı

Yerde acılar içerisinde kıvranarak yatan M.H.'ye önce çevredekiler müdahale etti. M.H. daha sonra da olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"Çocuklar maytap patlattı sandık"

Silah seslerini duyduktan sonra sokağa çıkan Mehmet Şerif, “Biz içeride çalışırken 1-2 el silah ateşlediler ama önce bir kavga sesi vardı. Biz çocuklar maytap patlattı sandık. Daha sonra bir yaralının çığlık sesi geldi. Dışarı çıktığımızda, adam yere uzanmış bacağını tutuyordu. İçeriden bez getirip sardık, ardından ambulansı aradık. 10 dakika sonra ambulans geldi, taşıdık gönderdik" dedi.