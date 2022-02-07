Arabalarına binmek üzere evlerinden çıkan anne, baba ve oğulları husumetli oldukları bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'un Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi 2’nci Taşocağı Sokak’ta otomobillerine binmek üzere evlerinden çıkan aile, husumetli oldukları bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Aile fertleri arabaya bineceği sırada silahıyla ateş açan şüpheli, anne, baba ve oğulu yaraladı. Silah sesini duyan ve otomobilin sürücü koltuğundan inen başka bir aile ferdi ile çevredeki vatandaşlar yaralananlara yardım ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Saldırının hemen ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerini yaptı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ve görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zeytinburnu'nda silahlı saldırı kamerada VİDEO



"3'Ü DE BACAKLARINDAN YARALANMIŞTI"

Olayı anlatan görgü şahidi bir vatandaş, "3-4 el silah sesi geldi. Başta çocuklar maytap patlatıyor dedim. Çıktım baktım, adamlar yerde 3 kişi yaralıydı. Bir kadın, iki erkekti. Üçü de bacaklarından yaralanmıştı. Yaralılar özel araçla hastaneye götürüldü" ifadelerini kullandı.

Bir diğer görgü şahidi ise silah sesini duymalarıyla birlikte dışarı çıktıklarını, yaralıların kendi arabalarıyla hastaneye götürüldüğünü ve polislerin incelemelerini yaptığını söyledi.