İş yerinden hırsızlık yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polisin kovalamasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi'nde Merv Caddesi üzerindeki bir iş yerine girip cep telefonu ve bir miktar para çaldığı iddia edilen şüpheli, fark edilmesi üzerine kaçmaya başladı.

Şüpheliyi gören vatandaşlar, arkasından bağırarak, onu kovalamaya başladı.

BİR SÜRE KAÇTIKTAN SONRA YAKALANDI

O sırada bölgede olan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, duruma müdahale ederek, bir süre kovaladıktan sonra şüpheliyi yakaladı.

İş yerine girdikten bir süre sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu'nda telefon ve para çalan hırsız kaçmaya çalıştı İZLE

CEP TELEFONU VE PARA ÜZERİNDEN ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden çaldığı iddia edilen cep telefonu ve bir miktar para çıktı. Şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.