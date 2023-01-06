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Zeytinburnu'nda tramvay, otomobile çarptı
Zeytinburnu'nda tramvayın otomobile çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
- 06.01.2023 - 21:44
- Güncelleme : 06.01.2023 - 21:52
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bir kaza olayı meydana geldi.
Tramvay, önüne çıkan otomobile çarptı ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı kaydedildi
DHA'nın haberine göre; yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
Görüntülerde; otomobil sürücüsünün bir anda sola doğru kırıp tramvay yolundan karşıya geçmeye çalıştığı ve tramvayın önüne çıkan otomobile çarptığı görüldü.
Zeytinburnu'nda tramvay, otomobile çarptı - VİDEO