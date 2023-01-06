Zeytinburnu'nda tramvayın otomobile çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bir kaza olayı meydana geldi.

Tramvay, önüne çıkan otomobile çarptı ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kaydedildi

DHA'nın haberine göre; yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Görüntülerde; otomobil sürücüsünün bir anda sola doğru kırıp tramvay yolundan karşıya geçmeye çalıştığı ve tramvayın önüne çıkan otomobile çarptığı görüldü.

Zeytinburnu'nda tramvay, otomobile çarptı - VİDEO













