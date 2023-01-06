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    Zeytinburnu'nda tramvay, otomobile çarptı

    Zeytinburnu'nda tramvayın otomobile çarptığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 06.01.2023 - 21:44
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 21:52
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    Zeytinburnu'nda tramvay, otomobile çarptı

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bir kaza olayı meydana geldi.

    Tramvay, önüne çıkan otomobile çarptı ve yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

    Kaza anı kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Görüntülerde; otomobil sürücüsünün bir anda sola doğru kırıp tramvay yolundan karşıya geçmeye çalıştığı ve tramvayın önüne çıkan otomobile çarptığı görüldü.

    Zeytinburnu'nda tramvay, otomobile çarptı - VİDEO

    Zeytinburnu nda tramvay, otomobile çarptı #1

    Zeytinburnu nda tramvay, otomobile çarptı #2

    Zeytinburnu nda tramvay, otomobile çarptı #3

    Zeytinburnu nda tramvay, otomobile çarptı #4

    Zeytinburnu nda tramvay, otomobile çarptı #5

    Zeytinburnu nda tramvay, otomobile çarptı #6

    Zeytinburnu nda tramvay, otomobile çarptı #7


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