Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı Yabancı uyruklu iki grup, küfür yüzünden birbirine girdi. Kavgada bir kişi, yerden aldığı parke taşıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Taraflar ifadelerinin ardından Tuzla Yabancılar Toplama Merkezi'ne gönderilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi Beştelsiz Mahallesi'nde, küfürleşme sonrası yabancı uyruklu iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgaya bir süre sonra ikilinin yakınlarının da dahil olmasıyla olay büyüdü. Parke taşıyla saldırı girişimi Aldığı darbelerin etkisiyle düşen bir kişi, parke taşıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Sokağı savaş alanına çeviren iki grup arasındaki kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hepsi Yabancılar Toplama Merkezi'ne götürüldü Yaralı bir kişi ambulans ile hastaneye sevk edilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Kavgaya dahil olanlar, işlemlerinin ardından Tuzla Yabancılar Toplama Merkezi'ne götürüldü. "Kadınlar var küfretme" Yaşanan kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olaya ilişkin bildiklerini anlatan esnaf Ekrem Balkan, “Buradan biri küfretmiş diğeri de 'Küfretme kadınlar var' demiş. Sonra saldırmaya başlamış.” dedi.