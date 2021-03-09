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Zeytinburnu’nda yol kavgası
Yol vermeme tartışması yüzünden çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı.
- İHA
- 09.03.2021 - 19:26
- Güncelleme : 09.03.2021 - 19:30
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı 10. Yıl Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.
YOL ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Araçlarından inen şahıslar birbirlerine saldırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.
Zeytinburnu’nda yol kavgası VİDEO