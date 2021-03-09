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    Zeytinburnu’nda yol kavgası

    Yol vermeme tartışması yüzünden çıkan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı.
    • İHA
    • 09.03.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 19:30
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    Zeytinburnu’nda yol kavgası

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı 10. Yıl Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüler arasında yol vermeme yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede yumruklu, sopalı kavgaya dönüştü.

    YOL ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

    Araçlarından inen şahıslar birbirlerine saldırırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

    Zeytinburnu’nda yol kavgası VİDEO

    Zeytinburnu’nda yol kavgası #1

    Zeytinburnu’nda yol kavgası #2

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