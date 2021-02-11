Euro
8.5711
0.16%
Dolar
7.0535
-0.06%
Altın
417.91
0.01%
Borsa
1.557
0.65%
Bitcoin
321.600
-3.74%
EXEN Coin
18.60
15.17%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C

    Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada

    Arkasındaki hafif ticari araca yol vermek istemeyen sürücünün darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 12:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada

    İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi D-100 karayolu yan yol Merkezefendi mevkisinde, 34 CVF 746 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeride geçmek isterken arkasındaki hafif ticari araç yol vermek istemedi.

    Sürücüler tartışmaya başlayarak araçlarından indi.

    YERE YATIRIP, YUMRUKLADI

    Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü,  tartıştığı kişiyi yere yatırıp yumruklamaya başladı.

    Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasın yansıdı.

    Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada VİDEO

    Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada #1

    Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada #2

    Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir