Arkasındaki hafif ticari araca yol vermek istemeyen sürücünün darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi D-100 karayolu yan yol Merkezefendi mevkisinde, 34 CVF 746 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeride geçmek isterken arkasındaki hafif ticari araç yol vermek istemedi.

Sürücüler tartışmaya başlayarak araçlarından indi.

YERE YATIRIP, YUMRUKLADI

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü, tartıştığı kişiyi yere yatırıp yumruklamaya başladı.

Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasın yansıdı.

Zeytinburnu’nda yol verme kavgası kamerada VİDEO