Güpegündüz bir apartmandan demir kapıyı söken şahıs, sırtına yükleyerek götürdü. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu'ndaki hırsız, bir apartmanın demir kapısını çaldı.

Yakalanmamak için sokaktan geçenleri kontrol eden şahıs, sırtına yüklediği demir kapıyla kaçtı.

Bir süre sonra apartman sakinleri kapının yerinde olmadığını fark etti.

Kamera kayıtlarından tespit edildi

Güvenlik kameraları izlendiğinde demir kapının, şüpheli bir kişi tarafından çalındığı anlaşıldı. Apartman sakinleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

Zeytinburnu'ndaki demir kapının çalınma anı VİDEO,

"Kapı 13.00'te vardı, 14.00'te yoktu"

Apartman kapısının çalındığını fark eden Cemil Misto, “Dün öğlen saat 13.00’te eve eşya getiriyordum. Kapı vardı. 14.00’te tekrar eve geldim. Kapı yoktu. Arkadaşa söyledim. Burada kamera var. Ben dedim bakalım. Mecbur başka kapı takacağız.” ifadelerini kullandı.

"Helal olsun, birini almış gelmiş ikincisini de almış"

Hırsızın kapıyı farklı günlerde 2 parça halinde çaldığını söyleyen Abdülhekim Tunç, “Arkadaşlar ve komşular görmüş. Bizim kapı yok, şaşırdık zaten. Bir kapının bir parçasını almışlar, sonra gelip büyük parçayı almışlar. Helal olsun, görsem takdir edeceğim. Vallahi alnından da öperim. Birini almış, gelmiş ikincisini de almış”

"Yarın bir gün kepenkleri de sökerler"

Önce birini almış. Öteki gün gelip diğerini almış. Apartman sakinleri aşağı gelip, sordular. Bizde kamera kayıtlarına baktık. Vallahi bu olaylar Zeytinburnu’nda çoğaldı. İki, üç sefer daha gördük. Yarın bir gün kepenkleri de sökerler, kapıyı da alırlar. Artık polisi mi arayalım, kimi arayalım bilmiyoruz.” şeklinde konuştu.