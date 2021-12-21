Zeytinburnu'ndaki hırsızlara meydan dayağı

Bir binadaki 4 farklı eve giren 2 hırsız vatandaşlar tarafından dövüldü. Olayın ardından yaralanan 2 şüpheli tedavi olduktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Zeytinburnu'nda Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi’nde 2 kişi, yol üzerinde bulunan 4 katlı bir binaya girdi.

Binada bulunan farklı dairelere giren şüpheliler; bir miktar para, bir adet cep telefonu ve elbise çaldı.

2 HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI

Başka bir binaya girmek için harekete geçen şüpheliler, esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Mahalle esnafı ve vatandaşlar 2 şüpheliyi dövdükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sağlık ekipleri, yaralı 2 hırsızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheli şahıslar, hastanedeki tedavinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.