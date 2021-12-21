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    Zeytinburnu'ndaki hırsızlara meydan dayağı

    Bir binadaki 4 farklı eve giren 2 hırsız vatandaşlar tarafından dövüldü. Olayın ardından yaralanan 2 şüpheli tedavi olduktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 10:59
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    Zeytinburnu'ndaki hırsızlara meydan dayağı

    İstanbul Zeytinburnu'nda Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi’nde  2 kişi, yol üzerinde bulunan 4 katlı bir binaya girdi.

    Binada bulunan farklı dairelere giren şüpheliler; bir miktar para, bir adet cep telefonu ve elbise çaldı.

    2 HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI

    Başka bir binaya girmek için harekete geçen şüpheliler, esnaf ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Mahalle esnafı ve vatandaşlar 2 şüpheliyi dövdükten sonra durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Sağlık ekipleri, yaralı 2 hırsızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheli şahıslar, hastanedeki tedavinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Zeytinburnu ndaki hırsızlara meydan dayağı #1

    Zeytinburnu ndaki hırsızlara meydan dayağı #2

    Zeytinburnu ndaki hırsızlara meydan dayağı #3

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