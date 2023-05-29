Zeytinburnu'ndaki kafede silahlı saldırı Husumetli olduğu kişiyi kafenin önünde gören saldırgan, silahı çıkarıp 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan zanlı ise "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

DHA İstanbul’un göbeğinde yine silahlar konuştu… Olay yeri Zeytinburnu… Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'ndeki bir kafeye giden İbrahim Ş., daha önce aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Z.K.’yi gördü ve silahına sarıldı. 3 el sıktı, kaçtı İbrahim Ş., Z.K.’ye 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Z.K., ağır yaralandı; saldırgan İbrahim Ş. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 150 metre sonra polis yakaladı Ekipler, kaçan şüpheliyi kafenin yaklaşık 150 metre ilerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tutuklandı Z.K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, dün 15.30 sıralarında yaşanan saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan İbrahim Ş. de, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.