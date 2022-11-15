Zeytinburnu'ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı

Bölgedeki bir otoparkta yol verme nedeniyle başlayan tartışma, tansiyonun yükselmesiyle sopalı kavgaya dönüştü. İki sürücü arasında başlayan olaya şahısların arkadaşları da dahil oldu.

Yol verme tartışmasında adeta dehşet saçtılar.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde öğle saatlerinde bir otoparkta, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Kavgaya dahil oldular

Kısa sürede kavgaya dönen olayda tansiyon giderek yükseldi.

Öfkeli sürücülerin yanındakiler de kavgaya dahil oldu.

3 yaralı

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olaya bu kez sopalar da dahil edildi.

Birbirlerine acımasızca saldıran gruptan 3 kişi yaralandı.

Otomobilde hasar oluştu

Kavga sırasında taraflardan birine ait otomobilin camları kırıldı, dikiz aynaları parçalandı.

DHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnceleme başlatıldı

Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

















