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    Zeytinburnu'ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı

    Bölgedeki bir otoparkta yol verme nedeniyle başlayan tartışma, tansiyonun yükselmesiyle sopalı kavgaya dönüştü. İki sürücü arasında başlayan olaya şahısların arkadaşları da dahil oldu.
    • 15.11.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 10:03
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    Zeytinburnu'ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı

    Yol verme tartışmasında adeta dehşet saçtılar.

    İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde öğle saatlerinde bir otoparkta, iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

    Kavgaya dahil oldular

    Kısa sürede kavgaya dönen olayda tansiyon giderek yükseldi.

    Öfkeli sürücülerin yanındakiler de kavgaya dahil oldu.

    Zeytinburnu ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı #1

    3 yaralı

    Tekme ve tokatların havada uçuştuğu olaya bu kez sopalar da dahil edildi.

    Birbirlerine acımasızca saldıran gruptan 3 kişi yaralandı.

    Otomobilde hasar oluştu

    Kavga sırasında taraflardan birine ait otomobilin camları kırıldı, dikiz aynaları parçalandı.

    DHA'nın aktarımına göre; ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Zeytinburnu ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı #2

    İnceleme başlatıldı

    Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.

    Zeytinburnu ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı #3

    Zeytinburnu ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı #4

    Zeytinburnu ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı #5

    Zeytinburnu ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı #6

    Zeytinburnu ndaki otopark kavgasında 3 kişi yaralandı #7


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