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    'Zincir' operasyonunda ele geçirilen kılıcın değeri, 7 milyon lira çıktı

    Muğla'da, ürettikleri sahte alkolü kargoyla piyasa sürenlere yönelik 'Zincir' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrolle serbest bırakıldı.
    • 16.09.2022 - 13:47
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    'Zincir' operasyonunda ele geçirilen kılıcın değeri, 7 milyon lira çıktı

    Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde yapılan, içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri; Bodrum, Menteşe, Marmaris, Milas ve Fethiye ilçelerinde operasyon düzenledi.

    Eş zamanlı operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; bira, votka, rakı ve viskiden oluşan 100 litre sahte içki, Roma dönemine ait 1 bronz kılıç, 9 bin 400 dolu makaron, 6 kilo kaçak tütün ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Roma dönemine ait bronz kılıcın değerinin 7 milyon lira olduğu ortaya çıktı

    Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA'nın aktardığına göre Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilen, Roma dönemine ait bronz kılıcın değerinin ise 7 milyon lira olduğu öğrenildi.

    Zincir operasyonunda ele geçirilen kılıcın değeri, 7 milyon lira çıktı #1

    Zincir operasyonunda ele geçirilen kılıcın değeri, 7 milyon lira çıktı #2

    Zincir operasyonunda ele geçirilen kılıcın değeri, 7 milyon lira çıktı #3


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