Ziraat Bankası’nın teknik hatası, 50 yıllık evliliği sona erdiriyordu İncirliova ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki F.B. ile 75 yaşındaki Z.B. çifti, Ziraat Bankası’nın ilginç bir hatası nedeniyle az kalsın boşanıyordu.

İHA

Teknolojinin insanların hayatını kolaylaştırmasının yanında hayatını karartabileceği gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Bankanın teknik hatası, yaşlı çiftin boşanmasına neden oluyordu..



Aydın'ın İncirliova’da yaşayan 77 yaşındaki F.B. isimli kişi, bir işi dolayısıyla il dışında çıktı.

Yaklaşık bir hafta il dışında kaldıktan sonra 10 Mart Pazar günü evine dönen eşinin kartından para çekmek için bankamatiğe giden Z.B. isimli kadın ise 24 saattir yanında olmasına rağmen eşinin hesabından o gece alışveriş yapılıp para çekme ve yatırma işlemleri görünce aldatıldığından şüphelenip, aile meclisini toplayarak boşanma kararını açıkladı.

Hesaplarının evlatları tarafından incelenmesini istedi

Bunun üzerine şaşkına dönen yaşlı adam, 77 yaşından sonra böyle bir durum ile itham edilmenin çok kötü olduğunu belirterek, hesaplarının evlatları tarafından incelenmesini istedi. Çocukları tarafından dijital bankacılık sistemine girilerek yapılan incelemede, bankamatikten alınan hesap ekstresinde hafta sonu işlemlerinin tamamının pazartesi günü yapılmış gibi işlendiği görüldü.

Banka yetkilileri yaşlı kadını yanlışlık olduğuna ikna etti

Yaşlı kadının ikna olmaması üzerine yaşlı çiftin çocukları tarafından canlı olarak banka yetkilisi arandı. Hatasını kabul eden Ziraat Bankası yetkililerinin, şubeye gelmeleri halinde evin hanımına detaylı izahat yapabileceklerini belirtmesi üzerine yarım asırlık yuva yıkılmaktan kurtarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)