Zonguldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü

AA
Zonguldak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak-Ankara karayolunun Köroğlu yol ayrımı mevkiinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
3 kişi öldü
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçtaki bir yaralı ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.