Zonguldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü
AA

Zonguldak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Zonguldak-Ankara karayolunun Köroğlu yol ayrımı mevkiinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

3 kişi öldü

İhbar üzerine yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Araçtaki bir yaralı ise Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Zonduldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü
Zonduldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü
Zonduldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü
Zonduldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü
Zonduldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü
Zonduldak'ta araç duvara çarptı: 3 ölü