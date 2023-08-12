Zonguldak'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 5 kişi yaralandı Zonguldak'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ayralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Zonguldak'ta Ereğli kara yolu Kandilli kavşağında M.A.A. idaresindeki otomobil ile R.P.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü R.P. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan P.A., A.T.Ş. ve E.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.