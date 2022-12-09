Petrol
76.38
0.30%
Euro
19.643
-0.23%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.08
0.82%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.450
1.23%
BTXN Coin
5.09
-0.19%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Zonguldak açıklarında kadın cesedi bulundu

    Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizin 150 kilometre açıklarında bir kadın cesedi buldu. Morga kaldırılan cesedin, kimlik tespit çalışmaları sürüyor.
    • 09.12.2022 - 19:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldak açıklarında kadın cesedi bulundu

    Zonguldak'ta Sahil Güvenlik ve Bot Komutanlığı Bot Komutanlığı ekipleri, limandan 150 kilometre açıkta, kimliği belirsiz kadın cesedi tespit etti.

    Bota alınan ceset, limana getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

    Cesedin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor

    Cumhuriyet Savcısı da hastane morguna geldi. Otopsi çalışmalarının yapıldığı sırada kızlarının kayıp olduğu öğrenilen Irak uyruklu bir aile, cesedin kızlarına ait olup olmadığını teşhis etmek için morga geldi.

    Aile, cesedin kızlarına ait olmadığını öğrenince hastane morgundan ayrıldı. İHA'nın haberine göre; cesedin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.

    Zonguldak açıklarında kadın cesedi bulundu #1

    Zonguldak açıklarında kadın cesedi bulundu #2


    Bedrettin Gündeş'in Öcalan posterleriyle görüntüsü
    Gündem

    Bedrettin Gündeş'in Öcalan posterleriyle görüntüsü

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Sevdim seni bir kere
    Magazin

    Birce Akalay'dan İbrahim Çelikkol'a: Sevdim seni bir kere

    Görüş Bildir