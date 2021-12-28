Zonguldak-Ankara yolunda heyelan meydana geldi

Zonguldak-Ankara kara yolunda 18'inci kilometresinde heyelan meydana geldi. Yolun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Zonguldak-Ankara kara yolunda saat 22.30 sıralarında yolun 18'inci kilometresinde meydana geldi.

YOLUN BİR KISMI ULAŞIMA KAPANDI

Zonguldak yönünde yüksek kesimden kayan kaya parçaları ile birlikte toprak yığını nedeniyle kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı.

Karayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Trafik, diğer şeritten kontrollü şekilde çift yönlü olarak sağlandı.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Karayolları ekipleri, iş makineleri ve kamyonlarla kayan toprağı temizlemek için çalışma başlattı.