Zonguldak'ta skandal niteliğinde olay.
Karadeniz Ereğli ilçesi Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, oğlu N.D. ve aralarında belediye personelinin de bulunduğu kalabalık bir grup ile Ereğli Otobüs Terminali'ne geldi.
HUSUMETLİLERİNİ DARBETTİ
Demirtaş ve yanında getirdiği kalabalık grup, Başkan'ın husumetli olduğu Abdurrahman G. (19) ve babası Oğuz G.'yi (49) darbetti.
Bu sırada terminalin güvenlik görevlileri de durumu ekiplere haber verdi.
VATANDAŞLAR AYIRDI
Terminaldeki vatandaşların araya girmesiyle birlikte Demirtaş ve beraberindekiler terminalden ayrıldı.
Darp olayı sonrası yaralanan baba-oğul, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürerken Gökhan Demirtaş ve oğlu N.D.'nin polis merkezinde ifadelerine başvuruldu.
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