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Zonguldak Belediye Başkanı, oğlu ile husumetlilerini darbetti

Zonguldak Belediye Başkanı, oğlu ile husumetlilerini darbetti Ereğli ilçesinde Gülüç beldesi Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, oğlu ve kalabalık bir grup ile gittiği otobüs terminalinde, husumetli olduğu baba ve oğluna saldırdı.