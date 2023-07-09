Zonguldak-İstanbul karayolun heyelan! Araç trafiğine kapatıldı Kentte dünden bu yana etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda heyelan meydana geldi.

AA

Zonguldak, dün sağanak yağmurun azizliğine uğradı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış, geceye kadar şiddetini sürdürdü.

Olumsuzluklar da peş peşe geldi.

Toprak kaydı, yol ulaşıma kapandı

Zonguldak-İstanbul karayolu Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi mevkiinde toprak kayması yaşandı.

Bunun üzerine güvenlik güçleri, büyük kaya ve ağaç parçalarının düştüğü yolu ulaşıma kapattı.

Çalışmalar sürüyor

Polis ve jandarma ekipleri, uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede sadece sağlıkla ilgili acil durumu olanların kontrollü geçişine izin veriyor.

Karayolları ve belediye ekiplerinin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisindeki derenin taşması sonucu köye giden yol ulaşıma kapandı.

Taşma sonucu ayrıca giriş katlardaki bazı iş yerlerini su bastı.