Zonguldak'da otomobil kullanılmayan bir evin çatısına düştü

- Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil, kullanılmayan bir evin çatısına düştü.
- Araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu.
- Evin çatısında hasar meydana geldi.
Zonguldak'da büyük bir facianın ucundan dönüldü.
H.Ç. idaresindeki otomobil, Yenimahalle Bülbül Sokak'ta kontrolden çıkarak iki metre yükseklikten yolun alt kotundaki kullanılmayan evin çatısına düştü.
Araçta bulunan sürücü H.Ç. ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin tutanak tuttu.
YARA ALMADAN KURTULDULAR
Araçtaki üç kişinin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Öte yandan, kullanılmayan evin çatısında hasar oluştu.