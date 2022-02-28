Euro
15.63
-1.38%
Dolar
13.86
-1.17%
Altın
840.59
-1.72%
Borsa
1957
5.73%
Bitcoin
534.459
-1.86%
BTXN Coin
37.01
-3.11%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Zonguldaklı genç, Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekliyor

    22 yaşındaki öğrenci Ege Gürel, tahliye edilmek için endişeli bekleyişini sürdürürken, marketlerde uzun kuyruklar olduğunu yiyeceklerin ise kalmadığını söyledi.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zonguldaklı genç, Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekliyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5'inci günüde de devam ediyor.

    Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

    Harkov kentinde yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gören 22 yaşındaki Ege Gürel, yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'ye dönebilmek için endişeli bekleyişini sürdürüyor.

    "MARKETTE SIRA BEKLİYORUZ, BİZE NE KALACAK BİLMİYORUM"

    Kentte yaşanan çatışmalar ve bomba seslerinin arasında market önünde alışveriş sırası bekleyen Gürel, "Burada uzun kuyruklar var. Yiyeceğimiz kalmadı. Markette sıra bekliyoruz. Ne alabileceğiz, bize ne kalacak bilmiyorum. Kartlarımız da çalışmıyor" diyerek yaşadıklarını anlattı.

    Yaşadıklarını cep telefonuyla görüntüleyen Ege Gürel, 24 Şubat tarihinde Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada uçuşların iptal olmasıyla dönüş yapamadığını anlattı.

    Zonguldaklı genç, Ukrayna da tahliye edilmeyi bekliyor #1

    Zonguldaklı genç, Ukrayna da tahliye edilmeyi bekliyor #2

    Zonguldaklı genç, Ukrayna da tahliye edilmeyi bekliyor #3

    Zonguldaklı genç, Ukrayna da tahliye edilmeyi bekliyor #4


    İlginizi Çekebilir

    Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor
    Ekonomi

    Rus bankaları SWIFT sisteminden kaldırılıyor

    Eurovision birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı
    Dünya

    Eurovision birincisi Jamala, Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir