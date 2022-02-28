Zonguldaklı genç, Ukrayna'da tahliye edilmeyi bekliyor

22 yaşındaki öğrenci Ege Gürel, tahliye edilmek için endişeli bekleyişini sürdürürken, marketlerde uzun kuyruklar olduğunu yiyeceklerin ise kalmadığını söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 5'inci günüde de devam ediyor.

Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Harkov kentinde yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gören 22 yaşındaki Ege Gürel, yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'ye dönebilmek için endişeli bekleyişini sürdürüyor.

"MARKETTE SIRA BEKLİYORUZ, BİZE NE KALACAK BİLMİYORUM"

Kentte yaşanan çatışmalar ve bomba seslerinin arasında market önünde alışveriş sırası bekleyen Gürel, "Burada uzun kuyruklar var. Yiyeceğimiz kalmadı. Markette sıra bekliyoruz. Ne alabileceğiz, bize ne kalacak bilmiyorum. Kartlarımız da çalışmıyor" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Yaşadıklarını cep telefonuyla görüntüleyen Ege Gürel, 24 Şubat tarihinde Türkiye'ye dönüş yapacağı sırada uçuşların iptal olmasıyla dönüş yapamadığını anlattı.