Zonguldaklı madenciler mesai öncesi arkadaşlarını andı TTK Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı Kilimli İşletmesi’nde çalışan madenciler, bir ay arayla meydana gelen göçüklerde ölen maden işçileri Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitlerini anıp, dua etti.

DHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü’ne sabah mesaisi öncesinde hüzün vardı.

Madenciler, bir ay arayla meydana gelen göçüklerde ölen maden işçileri Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile tüm maden şehitlerini andı.

Dua edip kurban kestiler

Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 7 Ağustos ve 13 Eylül'de yaşanan göçüklerde hayatlarını kaybeden Erdal Karaçam ve Ramazan Yıldırım ile madenlerde ölen tüm işçiler için dua edildi.

Program, kurban kesimiyle sona erdi.

İşçiler, programın ardından mesaiye başladı.

Sabah vardiyası öncesi düzenlenen programa, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, işletme ve kurum müdürleri, Maden Şehidi Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve şube yöneticileri ile maden işçileri katıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)