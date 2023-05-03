Zonguldak’ta 1 öğrencinin öldüğü kazada Milli Eğitim Müdürü görevden alındı 14 yaşındaki öğrencinin hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ve şoförün de yaralandığı servis kazasıyla ilgili haklarında soruşturma başlatılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ile taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü Mustafa Yılmaz’ın görevlerine son verildi.

DHA

67 yaşındaki Fikret Bayrak, geçen yıl 14 Aralık'ta Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde seyir halindeydi.

Sürücünün kontrolünü kaybettiği 67 AT 873 plakalı servis midibüsü, şarampole yuvarlandı.

Kazada 14 yaşındaki lise öğrencisi Büşra Akın hayatını kaybetti, sürücü Bayrak ile 18 öğrenci yaralandı.

İkisi de itiraz üzerine tutuklandı

Tedavisi tamamlanan Bayrak ve araç sahibi Ramazan Atmaca, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü’nde ilgili yöneticiler ve öğretmenlerle ilgili de soruşturma başlatıldı.

Ailelerin itirazı üzerine serbest bırakılan Bayrak ve Atmaca tekrar tutuklandı.

Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Sürücü Fikret Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü içinde müfettişlerce yürütülen soruşturma kapsamında Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ile taşımalı eğitimden sorumlu şube müdürü Mustafa Yılmaz, ihmali olduğu tespit edilerek, görevden alındı.

'Şikayetleri üst makamlara bildirmediler'

Gerekçe olarak ise servis midibüsü ile ilgili daha önce ailelerden ve öğrencilerden gelen şikayetleri üst makamlara bildirmedikleri gösterildiği belirtildi.

Görevden alınan Yıldız'ın, bir okula öğretmen olarak, Yılmaz'ın ise Milli Eğitim Müdürlüğü içinde şef kadrosuna atandığı öğrenildi.