Zonguldak'ta 100 kişiyi 5 milyon TL dolandıran şüpheli yakalandı Telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 100’ün üzerindeki kişiyi 5 milyon TL dolandırdığı iddia edilen M.G., Samsun’da yakalandı. M.G.'nin 39 farklı suçtan arandığı tespit edildi.

DHA Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 100’ün üzerindeki kişiyi telefonda kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, 5 milyon TL’den fazla dolandırdığı iddia edilen M.G.'yi teknik takibe aldı. Ekipler, birçok kentte şantaj, tehdit, dolandırıcılığın da olduğu 39 ayrı suçtan aranan M.G.’nin 2 aylık takip sonucunda Samsun’un Çarşamba ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti. Yakalandı Daha önce Eskişehir ve Ankara'da polisten son anda kaçan M.G., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. M.G. işlemleri için Zonguldak'a getirildi. Adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., adliyeye sevk edildi. "Assolistler en son çıkar" M.G., sevk sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Assolistler en son çıkar. Yarışmacı arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.