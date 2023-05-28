Zonguldak'ta 110 yaşındaki kadın sandıkta oyunu kullandı Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 110 yaşındaki Safiye Kurtoğlu, ailesinin yardımıyla kaydının bulunduğu okula giderek oyunu kullandı.

İHA

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı.

Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

Ailesinin yardımıyla sandık başına geldi

Hacımusa köyünde yaşayan Safiye Kurtoğlu oy kullanmaya ailesinin yardımı ile geldi.

Kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı.

Oyunu kullanmasının ardından uzun suredir görüşmediği kardeşi Şerife Uslucuk ile oy verme gününde karşılaşan Safiye Kurtoğlu göz yaşlarına hakim olamadı.

"110 yaşında, yaklaşık 20 yıldır Erdoğan'ı desteklemekte"

Safiye Kurtoğlu'nun oğlu Yasar Kurtoğlu, "Annem safiye Kurtoğlu 110 yaşındadır. Yaklaşık 20 yıldır Erdoğan'ı desteklemektedir. Birinci seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a desteklemek için gelmişti. Bugün de Tayyip Erdoğan'a destek vermek için hasta yatağından kalkıp oyunu kullanmaya geldi" dedi.