Zonguldak'ta 12 yaşındaki çocuk darbedildi Okuldan arkadaşı olan kızın fotoğrafını “seviyorum” diyerek sosyal medyada paylaşan 12 yaşındaki çocuk, sokak ortasında dayak yedi. Çocuğun ailesi şikayetçi olurken, dehşete düşüren anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım, 12 yaşındaki çocuğa şiddetle bitti…

Dehşete düşüren olay, Zonguldak’ta yaşandı.

İddiaya göre C.V., 17 Nisan günü okuldan arkadaşı A.B. ile kendi fotoğraflarını yan yana koyup “Seviyorum” yazarak sosyal medya hesabında paylaştı.

12 yaşındaki çocuğa saldırdı

A.B.'nin annesi Hatice G. ise sinirlenip diğer kızıyla birlikte Meşrutiyet Mahallesi Nizam Caddesi'ne gitti, o sırada müzik yapan C.V.'ye saldırdı.

Hatice G., C.V.'yi arka sokağa sürükleyip, kollarını tırnakladı, suratına yumruk attı, tişörtünü parçaladı.

Araya girenleri fırsat bilen C.V. kaçtı, Hatice G. ise çocuğun peşinden koşup tekrar saldırdı.

Dayak atan kadın da şikayetçi oldu

Çarşıda yakınlarının yanına giden C.V. ailesine haber verdi, polis merkezine gidip annesiyle birlikte şikayetçi oldu.

Polis merkezine çağrılan ve ifadesi sonrası serbest bırakılan Hatice G.'nin de karşı taraftan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Çocuğun darbedildiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yüzüm 2 gündür şiş, ağrıyor"

Yaşadıklarını anlatan C.V., bayramlık ayakkabı almak için müzik yaptığı sırada, sokakta yumruk yediğini belirterek, “Seni geberteceğim, peşini bırakmayacağım' dedi. Yumruk attı. Kızı kollarımdan tuttu. O da vurmaya başladı. Kollarımı büktü. Yüzüm morardı, 2 gündür şiş, ağrıyor. 'Sen benim kızımla gezemezsin' falan dedi. Hakaret etti, tişörtümü yırttı. Şikayetçiyim hepsinden.” dedi.

"Adalet istiyorum"

Dört çocuk annesi Kamuran G. ise yaşananlara tepki göstererek, şöyle konuştu:

Arkadaşının annesi dövmüş. Çocuğu alıp, karakola gittim. İfade alındı ama kadını serbest bıraktılar. Adalet istiyorum. Çocuğum 2 günden beri uyuyamıyor. Videoları izledikçe, krize girecek gibi oluyorum. Çocuğumu büyük insan gibi almış karşısına, dövüyor, yumrukluyor. 12 yaşındaki çocuğu, o hale getiremezsin. Çocuğumu, 'Sen Romansın. Sen benim kızımla gezemezsin, fotoğraf çektiremezsin' diyerek dövmüş.

Üvey babanın isteğini geri çevirdi

Hatice G.'nin eşinin, polis merkezinde yanlarına geldiğini söyleyen Kamuran G., "Kızın üvey babası, 'Olaylar olmuş özür dileriz onların adına. Çocuğun ayakkabısı, bayramlığını ben alsam ifadenizi geri alır mısınız?' dedi. ‘Benim çocuğumdan daha mı değerli? Benim oğlumu öldüresiye dövmüş, o kadından şikayetçi olmayacak mıyım?’ diye cevap verdim.” dedi.

Hatice G. ve eşi S.G. ise gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.