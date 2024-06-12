Zonguldak'ta 13 yaşındaki engelli kız, annesini alıkoyup darbetti Ereğli ilçesinde annesi Gönül K. ile anneannesini evde kapıyı kilitleyerek alıkoyup darbeden zihinsel engelli Tuana D. (13), kadın polis tarafından ikna edilerek ambulansa bindirildi.

DHA

Bugün saat 14.00 sıralarında Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi, Erdemir Caddesi üzerinde, zihinsel engelli Tuana D.(13), sinir krizi geçirerek önce ismi öğrenilemeyen anneannesine saldırmaya çalıştı. Yaşlı kadın, bir an torununun elinden kurtulup evlerinin alt katında bulunan kırtasiyeye saklandı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Anne Gönül K.(48) ise evde kızıyla birlikte kaldı. Kapıyı kilitleyen Tuana D., annesi Gönül K.'yı evde alıkoyup darbetti.

Kadın polis, Tuana'yı ikna etti

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kız çocuğu, balkondan çevredeki kalabalığı görünce itfaiye ekiplerinin üstüne saksı fırlattı. Tuana D.'nin "İstemiyorum, gidin, bakmayın" diye bağırması üzerine intihar etme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yatağı açarak tedbir aldı. Daha sonra kız çocuğu, kadın polis memurunun ikna etmesiyle evden alınarak ambulansa bindirildi. Yüzündeki morluklara rağmen çocuğunu bırakmak istemeyen anne Gönül K. da ambulansa alındı. Tuana D. ve annesi Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, anneanne de tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Çocuk, ters kelepçe ile ambulansa bindirildi

Öte yandan, saldırgan tavırlar sergileyen Tuana D.'nin ambulansa ters kelepçe ile bindirildiği görüldü. Ayrıca, kız çocuğunun annesini 9 Haziran’da da darbettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)