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Zonguldak'ta 164 öğrenci zehirlendi
Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 164 öğrenciden 22'sinin tedavisi devam ederken yemelerden alınan örnekler labarotuvara gönderildi.
- 04.11.2022 - 10:29
Zonguldak Çaycuma'da gece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gösteren öğrenciler, hastaneye kaldırıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 164 öğrenci, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
22 öğrencinin tedavisi devam ediyor
İHA'nın haberine göre,142 öğrenci taburcu edilirken, 22'sinin tedavisi sürüyor.
Tavuk ve makarna laboratuvara gönderildi
Taşımalı eğitim verilen okulda eğitim gören öğrencilerin dün öğle saatlerinde tavuk, makarna ve salata yedikleri öğrenildi.
Yemeklerden alınan numuneler ise Bolu'daki laboratuvara gönderildi.