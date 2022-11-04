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    Zonguldak'ta 164 öğrenci zehirlendi

    Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle 164 öğrenciden 22'sinin tedavisi devam ederken yemelerden alınan örnekler labarotuvara gönderildi.
    • 04.11.2022 - 10:29
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    Zonguldak'ta 164 öğrenci zehirlendi

    Zonguldak Çaycuma'da gece mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gösteren öğrenciler, hastaneye kaldırıldı.

    Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 164 öğrenci, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    22 öğrencinin tedavisi devam ediyor

    İHA'nın haberine göre,142 öğrenci taburcu edilirken, 22'sinin tedavisi sürüyor.

    Tavuk ve makarna laboratuvara gönderildi

    Taşımalı eğitim verilen okulda eğitim gören öğrencilerin dün öğle saatlerinde tavuk, makarna ve salata yedikleri öğrenildi.

    Yemeklerden alınan numuneler ise Bolu'daki laboratuvara gönderildi.

    Zonguldak ta 164 öğrenci zehirlendi #1

    Zonguldak ta 164 öğrenci zehirlendi #2


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