Zonguldak'ta 2,1 milyonluk vurgun: Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı Kentte kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek ulaştıkları kadının 2 milyon 700 bin lirasını dolandıran üç şüpheli, gerçek polislere yakalandı. 100'e yakın kamerayı inceleyen ekipler, eş zamanlı operasyonla yakaladığı 3 zanlıyı adliyeye sevk etti.