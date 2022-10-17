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    Zonguldak'ta, 3 çocuk annesi balkondan düşerek öldü

    Alaplı ilçesinde 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen kadın için harekete geçildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, 60 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği bildirildi.
    • 17.10.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 12:24
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    Zonguldak'ta, 3 çocuk annesi balkondan düşerek öldü

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Fatih Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı.

    İlçede yaşayan 3 çocuk annesi 60 yaşındaki Hanife Bayhan, bilinmeyen nedenle balkondan aşağı düştü.

    4'üncü kattan zemine düşen kadın, sağlık ekiplerine ihbar edildi.

    Olay yerine gelen ekipler, adreste güvenlik önlemi aldı.

    Olay anında can verdi

    Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde, Bayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yapılan incelemenin ardından Bayhan'ın cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Zonguldak ta, 3 çocuk annesi balkondan düşerek öldü #1

    Zonguldak ta, 3 çocuk annesi balkondan düşerek öldü #2


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