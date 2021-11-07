Zonguldak'ta 3.5 yaşındaki çocuk, çukura düştü

2 metrelik çukurdan yaralı kurtarılan Ö.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, anne ve babası ile gezen 3.5 yaşındaki Ö.E., ağaç dibinde bulunan kırık mazgalı fark edemeyerek yaklaşık 2 metrelik çukura düştü.

Ö.E.'nin ağlaması üzerine düştüğünü gören anne ve baba 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ararken, Ö.E. babası tarafından çukurdan çıkarıldı.

YARALI KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Ö.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIK MAZGAL TAMİR EDİLDİ

Ö.E.'nin anne ve babası, olayla ilgili sorumlulara tepki gösterdi.

Olaydan birkaç saat sonra Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri kırılan mazgalı tamir etmek için gelerek, çalışma yaptı.