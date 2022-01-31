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    Zonguldak'ta 50 yıllık evli çift aynı gün toprağa verildi

    Emekli maden işçisi Çetin Tuncel, kanser nedeniyle yaşamını yitirirken, 1,5 saat sonra kalp krizi geçiren eşi Fatma Tuncel de hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:57
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    Zonguldak'ta 50 yıllık evli çift aynı gün toprağa verildi

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde yaşayan emekli maden işçisi Çetin Tuncel, önceki gün mide kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.

    Aile, Çetin Tuncel'in cenaze hazırlıklarını yaparken ölümünden 1,5 saat sonra eşi Fatma Tuncel kalp krizi geçirdi.

    EŞİNİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Fatma Tuncel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Fatma Tuncel, eşinin ölümünden yaklaşık 5 saat sonra yaşamını yitirdi.

    50 YILLIK ÇİFT, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

    Aile, saatler içinde aldıkları iki acı haberle büyük üzüntü yaşadı. 6 çocukları bulunan Çetin-Fatma Tuncel çifti, Çatalağzı Merkez Camii'nde dün kılınan cenaze namazı sonrası Çatalağzı Merkez Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

    Oğulları Metin Tuncel, babasının hastalığı nedeniyle sağlık durumunun kötü olduğunu ancak annesinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını söyleyerek, çok üzgün olduklarını ifade etti.

    Zonguldak ta 50 yıllık evli çift aynı gün toprağa verildi #1


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