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    Zonguldak'ta 6 yıldır kayıp kızını arıyor

    Zonguldak'ta 6 yıldır kızından haber alamayan anne, "Artık bir mezarı olsun" diyerek acısını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:08
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    Zonguldak'ta 6 yıldır kayıp kızını arıyor

    Zonguldak'ın merkez Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı, 2017 yılında ‘İnternet kafeye gidiyorum' diyerek evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

    Koçaklı'nın, en son internet kafenin bulunduğu sokakta görüldüğü tespit edildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 27 Haziran 2019'da en son birlikte görüldüğü erkek arkadaşı E.K.'yı gözaltına aldı.

    Liman arkasındaki kayalıklarda genç kızı denize atarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen E.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sevgilisi tahliye edildi

    Mahkeme heyeti, sanık E.K.’yı mağduru öldürecek bir husumeti bulunmaması, denize attığına dair delil olmaması ve dosyadaki tüm delil ve ifadelerin birlikte değerlendirilmesi sonucu savcılığın mütalaasına uyarak 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

    İHA'nın haberine göre; E.K., tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Nesrin Koçaklı’nın kayboluşunun üzerinden 6 sene geçmesine rağmen hala bir iz bulanamadı.

    Zonguldak'ta 6 yıldır kayıp kızını arıyor ViDEO

    Zonguldak ta 6 yıldır kayıp kızını arıyor #1

    "Bir mezarı olsun"

    Gözyaşları içinde biran önce kızının ölüsünün ya da dirisinin bulanarak teslim edilmesini isteyen anne Yeter Koçaklı, “6 senedir kızımı arıyorum. Ne ölüsünü ne dirisini arıyorum. Artık bir mezarı olsun. Duyanlar görenle bize haber versin. Ne olursunuz benim yaşadığım evlat acısını kimse yaşamasın. Duyanlar görenler beni arasın. Ben kızımı bulmak istiyorum. Elimden geleni yapıyorum kızımı bulamadım. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Kızımın ne ölüsü ne dirisi, mezarını bulayım. 6 senedir ne izi ne haberi yok. Aramaları da durdu herhalde hiç bir şeyden haber yok. Ben kızımı arıyorum 6 yıldır yok. Ama ben kızımı nerede bulacağım. Ben çocuğumu bulamadım 6 yıldır." dedi.

    Zonguldak ta 6 yıldır kayıp kızını arıyor #2


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