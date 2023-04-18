Zonguldak'ta 60 metreden denize uçan aracın sürücüsü son anda kurtuldu

İHA
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde faciadan dönüldü.
Saat 23.30 sıralarında Değirmenağzı mevkisinde Muharrem E. idaresindeki hafif ticari araç tünel çıkışında kontrolden çıkarak 60 metreden denize uçtu.
Sürücü Muharrem E. denize metreler kala araçtan atlayarak yaralı kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaralı sürücü AFAD ekiplerinin de desteğiyle anayola taşındı.
Ambulansa alınan sürücü Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası ekipler olay yerinde tutanak tutarken yaralı sürücünün hastanedeki tedavisi sürüyor.