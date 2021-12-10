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    Zonguldak'ta acil serviste oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

    Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi’nde patlayan oksijen tüpü yangına yol açtı. Dumandan etkilenen hemşire ve sağlık personeli tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 10.12.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 15:26
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    Zonguldak'ta acil serviste oksijen tüpü patladı: 2 yaralı

    Zonguldak'ta öğle saatlerinde, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisi'nde oksijen tüpü patladı.

    YANGIN ÇIKTI

    Patlamayla birlikte yaşanan yangın, müdahale edilerek kontrol altına alındı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Yaşanan olayda, dumandan etkilenen hemşire ve hastane personeline acil serviste müdahale edildi.

    "PATLAMANIN SEBEBİNİ TAM OLARAK BİLMİYORUZ"

    Yaşanan patlama ile ilgili açıklamada bulunan Başhekim Doç. Dr. Özcan Pişkin, "Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydana geldi. Açıkçası sebebini tam olarak bilmiyoruz. Olay savcılıkta ve soruşturma devam ediyor. 2 arkadaşımız yaralandı. 1 hemşire ve 1 personel arkadaşımız. Genel durumları iyi. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. 1 arkadaşımızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Zonguldak ta acil serviste oksijen tüpü patladı: 2 yaralı #1

    HASTALAR VE HASTANE PERSONELİ TAHLİYE EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Acil servisteki hastalar ve personel tahliye edildi.

    Öte yandan dumandan etkilenen hemşire ve hastane personelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak ta acil serviste oksijen tüpü patladı: 2 yaralı #2

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