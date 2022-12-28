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Zonguldak'ta akran zorbalığı kamerada
Ereğli'de bir lisede öğrenciler, sınıf arkadaşlarını tokat ve tekme atıp döverken, bir yandan da ortalarına alıp zorla oyun oynattı.
- 28.12.2022 - 18:52
- Güncelleme : 28.12.2022 - 19:01
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir akran zorbalığı olayı yaşandı.
Lisede çekilen görüntülerde 11’inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.
DHA'nın habrine göre görüntülerde N.G.’yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti.
Zorla oyun oynattılar
Bir öğrenci ise N.G.’nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.’ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.
İnceleme başlatıldı
Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı.
Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
Zonguldak'ta akran zorbalığı VİDEO