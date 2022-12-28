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    Zonguldak'ta akran zorbalığını kameraya aldılar

    Bir öğrenci grubu, sınıfta arkadaşlarını darbettikleri anları kamera kaydına alması üzerine aile suç duyurusunda bulundu.
    • 28.12.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 16:26
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    Zonguldak'ta akran zorbalığını kameraya aldılar

    Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir akran zorbalığı olayı daha yaşandı.

    Sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darbedildi.

    Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti.

    Öğrenci ısrarcı davrandı

    Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.’nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı.

    Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi.

    N.G.’nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

    Okuldan uzaklaştırıldılar

    İHA'nın haberine göre, olaya karışan öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.

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