Zonguldak'ta akran zorbalığını kameraya aldılar

Bir öğrenci grubu, sınıfta arkadaşlarını darbettikleri anları kamera kaydına alması üzerine aile suç duyurusunda bulundu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir akran zorbalığı olayı daha yaşandı.

Sınıfta M.D., Y.U., C.E. ve ismi öğrenilemeyen bir öğrenci tarafından sıkıştırılan N.G., dakikalarca tekme, tokat ve yumruk atılarak darbedildi.

Ardından grup çocuğa zorla şınav çektirip şiddet uygulamaya devam etti.

Öğrenci ısrarcı davrandı

Yaşananları telefonla kaydeden 4 öğrenci, N.G.’nin tüm ısrarlarına rağmen kendisini bırakmadı.

Çekilen videoların ortaya çıkmasının ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı olaya ilişkin olarak adli ve idari soruşturma başlatılması talimatı verdi.

N.G.’nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Okuldan uzaklaştırıldılar

İHA'nın haberine göre, olaya karışan öğrencilerin okuldan uzaklaştırıldığı belirtildi.