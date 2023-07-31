Zonguldak'ta alevlere teslim olan ev küle döndü Çaycuma ilçesinde bulunan iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın başladı. Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

İHA

Zonguldak'ta yangın paniği yaşandı.

Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, B.T.’ye ait olan iki katlı evin 1’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanı gören mahalle sakinleri, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Ayrıca 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Olay yerine en kısa sürede gelerek müdahalede bulunan itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

Ev küle döndü

Söndürme işleminden sonra soğutma çalışmalarına geçildi. Çıkan yangında şans eseri can kaybı olmazken ev ise kullanılamaz hale geldi.