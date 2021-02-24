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    Zonguldak'ta alkollü şahıs beton zemine düştü

    Bahçelievler Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi 5 metre yükseklikte beton zemine düşerek yaralandı.
    • İHA
    • 24.02.2021 - 06:58
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    Zonguldak'ta alkollü şahıs beton zemine düştü

    Zonguldak'ta akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Muzaffer Badalıoğlu parkında meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Ç.D. dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.

    İLK MÜDAHALESİ YAPILIP HASTANEYE KALDIRILDI

    Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri başından yaralanan adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.

    Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Zonguldak ta alkollü şahıs beton zemine düştü #1

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