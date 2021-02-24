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- Zonguldak'ta alkollü şahıs beton zemine düştü
Zonguldak'ta alkollü şahıs beton zemine düştü
Bahçelievler Mahallesi'nde alkollü olduğu iddia edilen bir kişi 5 metre yükseklikte beton zemine düşerek yaralandı.
- İHA
- 24.02.2021 - 06:58
Zonguldak'ta akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Muzaffer Badalıoğlu parkında meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Ç.D. dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
İLK MÜDAHALESİ YAPILIP HASTANEYE KALDIRILDI
Arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri başından yaralanan adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.
Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı.