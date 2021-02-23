Zonguldak'ta alkollü şahıs, ekipleri harekete geçirdi

Aşırı alkol tüketimi sonucunda kaldırımda baygın halde bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Saat 13.00 sularında, Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı.

Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Yerde yatan adamın cebinde sarı renkte sıvı olan bir pet şişe dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık çalışanının sorularına yanıt vermeyen ve bilinci kapalı olan adam polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Olay yerinde bulunan polis memuru da yerdeki şişeyi alarak, hastanede incelenmesi için adamın yanına koydu. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi.



